Барселона націлилась на трансфер лідера Боруссії

Барселона зацікавлена у підписанні вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє SkySport.

Іспанський клуб уважно стежить за ситуацію з контрактом гравця, який чинний до літа 2027 року. У випадку, якщо сторони не продовжать угоду, то влітку вінгера може бути доступний за зниженою ціною.

Барселона шукає підсилення в атакувальну лінію та планує підписати Адеємі влітку.

У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів, в яких він забив 3 голи й віддав 3 асисти. Трансферна вартість оцінюється у 45 млн євро.

