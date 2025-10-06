Барселона націлилась на трансфер лідера Боруссії
Карім Адеємі
Getty Images
Барселона зацікавлена у підписанні вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.
Про це повідомляє SkySport.
Іспанський клуб уважно стежить за ситуацію з контрактом гравця, який чинний до літа 2027 року. У випадку, якщо сторони не продовжать угоду, то влітку вінгера може бути доступний за зниженою ціною.
Барселона шукає підсилення в атакувальну лінію та планує підписати Адеємі влітку.
У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів, в яких він забив 3 голи й віддав 3 асисти. Трансферна вартість оцінюється у 45 млн євро.
