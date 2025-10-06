Українська правда
Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 23:42
Барселона націлилась на трансфер лідера Боруссії
Карім Адеємі
Барселона зацікавлена у підписанні вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє SkySport.

Іспанський клуб уважно стежить за ситуацію з контрактом гравця, який чинний до літа 2027 року. У випадку, якщо сторони не продовжать угоду, то влітку вінгера може бути доступний за зниженою ціною.

Барселона шукає підсилення в атакувальну лінію та планує підписати Адеємі влітку.

У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів, в яких він забив 3 голи й віддав 3 асисти. Трансферна вартість оцінюється у 45 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Барселона змінила позицію щодо Суперліги після реформи Ліги чемпіонів.

