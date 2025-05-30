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Беллінгем-молодший відмовив Айнтрахту

Олег Дідух — 30 травня 2025, 14:14
Беллінгем-молодший відмовив Айнтрахту
Джоб Беллінгем
Getty Images

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем відхилив пропозицію франкфуртського Айнтрахта.

Про це повідомляє Frankfurter Rundshau.

За їхньою інформацією, цього тижня Беллінгем-молодший із родиною побував у Франкфурті, де ознайомився зі стадіоном, базою клубу та його планами на майбутнє. Проте у підсумку 19-річний хавбек відмовився переходити у Айнтрахт.

Він вирішив піти стопами старшого брата Джуда та перейти у дортмундську Боруссію. Зазначимо, що і "джмелі", і Айнтрахт у наступному сезоні зіграють в Лізі чемпіонів.

У сезоні-2024/25 Джоб Беллінгем взяв участь у 43 матчах Сандерленда в усіх турнірах, у яких 19-річний англійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Його визнали найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу.

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Джоб Беллінгем

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