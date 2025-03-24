Миколенко розповів про свою травму в матчі України проти Бельгії

Захисник Евертона та збірної України з футболу Віталій Миколенко розповів, що отримав травму стегна в матчі-відповіді проти Бельгії за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Слова футболіста передає кореспондент Чемпіона Владислав Дудка з Генка.

"Так, отримав травму стегна. Деталей не знаю, п риїду в клуб і зроблю скан, тоді будемо знати ", – сказав Миколенко.

Також захисник прокоментував перебіг матчу та оцінив виступ вінгера Манчестер Сіті Жеремі Доку, який долучився до першого голу "червоних дияволів".

"Чи здивувала нас Бельгія? Ні. Перед матчем ми знали, що це топ збірна. Так, ми виграли 3:1 у першій грі. Але в цій грі при підтримці трибун вони показували свій рівень. Доку - гравець топ класу. Це ні для кого не новина, що він топового рівня і може зробити результат за хвилину. Зараз по гарячих слідах я не хочу казати чогось різкого. Дійсно, не вийшло контратакувати, через що ми дуже багато оборонялися. Пізніше зустрінемося і розберемо гру. Такі моменти також треба проживати".

Наостанок Миколенко подякував уболівальникам за підтримку. Він сказав, що попри виїзний статус гри українські футболісти відчували підтримку.

" Звісно, ми чули підтримку наших уболівальників. Я просто не міг підійти після гри та подякувати, бо невпевнено йшов. Але велике дякую за підтримку, що фани завжди підтримують нас. У нас підтримка завжди на топовому рівні. Але є деякі кадри, які трошки негативні ".

Нагадаємо, "синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Зазначимо, що українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.