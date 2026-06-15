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З Де Брейне та Салахом: Єгипет та Бельгія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026

Микола Літвінов — 15 червня 2026, 21:07
З Де Брейне та Салахом: Єгипет та Бельгія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026
FIFA

У понеділок, 15 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру, у якому збірна Бельгії зіграє проти Єгипту. Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Про це повідомляє сайт ФІФА.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Нгой, Мехеле, Кастань, Онана, Тілеманс, Доку, Де Брюйне, Троссард, де Кетеларе.

Єгипет: Шобейр, Хані, Ібрагім, Фаті, Фатух, Лашін, Аттія, Салах, Ашур, Зіко, Мармуш.

Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі 1 туру групи H у межах чемпіонату світу, розписавши нічию 0:0

Нагадаємо, що у групі H також опинились збірні Уругваю та Саудівської Аравії. Вони своє очне протистояння проведуть 16 червня о 1:00 за київським часом.

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