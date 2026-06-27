Нападник Наполі Ромелу Лукаку став найкращим бомбардиром збірної Бельгії на чемпіонатах світу після матчу проти Нової Зеландії.

Бельгієць відзначився четвертим голом на 86 хвилині протистояння третього туру групи G, заробивши собі шостий забитий м'яч на мундіалях.

Так він обійшов Марка Вільмотса, у якого було 5 голів за збірну Бельгії на ЧС протягом 1990-2002 років.

Нагадаємо, що Бельгія розгромила Нову Зеландію 5:1 в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026, пробившись до плейоф.

Найкращим гравцем протистояння став бельгійський нападник Арсенала Леандро Троссар, який забив перші два м'ячі збірної у матчі.