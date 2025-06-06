Бекхем стане лицарем: футбольна легенда отримає одну з найвищих відзнак Британії

Колишня зірка Манчестер Юнайтед, Реалу та британського футболу Девід Бекхем невдовзі отримає титул, про який мріяв багато років.

Як повідомляє видання The Sun, екскапітан збірної Англії та активіст численних доброчинних проєктів буде офіційно удостоєний звання лицаря. Відповідне рішення увійде до списку нагород на День народження короля Чарльза III, який буде оприлюднено вже наступного тижня. А це означає, що з моменту публікації документу Бекхема офіційно можна буде називати "сер Девід", а його дружину Вікторію – "леді Бекхем".

Для самого Девіда це – момент тріумфу. Адже ще з 2011 року він розглядався як потенційний кандидат на лицарство, зокрема після допомоги у здобутті права на проведення Олімпіади-2012 у Лондоні.

Читайте також : Спорт поза політикою? Бекхем зробив подарунок Овечкіну на честь його рекорду в НХЛ

Проте Бекхем не зупинився на здобутках у футболі. Після завершення ігрової кар’єри він повністю віддав себе роботі з благодійністю, освітою та підтримкою молоді. Його діяльність охоплює десятки ініціатив — від співпраці з ЮНІСЕФ, де він 20 років є послом доброї волі, до кампаній проти малярії й допомоги ветеранам.

Стосунки Давіда з королем Чарльзом III стали ще одним кроком до історичного визнання. Відомо, що Бекхем є амбасадором благодійного фонду монарха, The King’s Foundation, і поділяє його любов до природи, сільського життя та збереження ремесел.

На нещодавній виставці Chelsea Flower Show Бекхем з’явився з королівською родиною, прикрасивши піджак трояндою – символом Фонду. Там вони обговорювали нові освітні ініціативи та навіть обмінювались порадами з бджільництва – ще однієї нової пристрасті Бекхема.

Девід Бекхем, який свого часу отримав Орден Британської Імперії (OBE) від королеви Єлизавети II ще у 2003 році, тепер піднімається на наступний рівень державного визнання.

Зазначимо, що Девід активно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року він передав свою Instagram-сторінку з понад 70 млн підписників харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни.

Крім того, разом із дружиною Вікторією колишній футболіст пожертвував 1 млн фунтів на допомогу українським дітям.

Напередодні ексфутболіст вляпався у скандал, зареєструвавши власний товарний знак у Росії.