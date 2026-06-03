На Алеї слави в Голівуді з’явиться зірка Бекхема

На Алеї слави в Голівуді з'явиться зірка на честь легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема.

Про це повідомляє Hollywood Walk of Fame.

Церемонія відбудеться 12 червня. На ній також будуть присутні дружина Бекхема Вікторія та зірковий актор Том Круз.

"Роль Бекхема у зростанні популярності футболу в США та його незабутній вплив на спорт, розваги та світову культуру роблять цю данину поваги особливо значущою", – заявила продюсер церемонії Ана Мартінес.

Зазначимо, що у 2007 – 2012 роках Бекхем грав у МЛС за Лос-Анджелес Гелаксі. Зараз він є співвласником клубу МЛС Інтер Маямі, за який виступає зірковий аргентинець Ліонель Мессі. Раніше Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером.