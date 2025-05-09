Ексфутболіст Арсенала та Барселони може очолити Баєр

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас вже цього літа може піти на суттєве підвищення, очоливши Баєр.

Про це повідомляє Tuttosport.

Очікується, що поточний тренер леверкузенського клубу Хабі Алонсо влітку перейде в мадридський Реал - "фармацевти" задоволені тим прогресом, який демонструє Комо за роботи Фабрегаса та готові запросити молодого фахівця.

Окрім Сеска, на посаду претендують також Ерік тен Хаг, Хаві та Альваро Арбелоа, який наразі працює із Реалом U-19.

Зазначимо, що ексфутболіст Арсенала очолив Комо влітку 2024 року. Наразі клуб посідає 10 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 45 очок.

Раніше повідомлялось, що Хабі Алонсо визначився із долею Андрія Луніна в Реалі.