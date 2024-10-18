Баєр має намір заблокувати трансфер головної зірки в Баварію

Леверкузенський Баєр має намір заблокувати трансфер півзахисника Флоріана Вірца в Баварію.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Ідеальним сценарієм для "фармацевтів" буде підписання нової угоди, нинішній контракт розрахований до 2027 року. Також Баєр хоче продати гравця в закордонний чемпіонат, відмовившись від будь-якої пропозиції від Баварії.

Наразі найбільший інтерес до гравця проявляє Манчестер Сіті, також зацікавленість до трансферу 21-річного німця проявляють Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Реал Мадрид. Проте німецька команда вважає, що перехід Вірца в іспанський клуб наступного літа є неможливим.

🚨🆕 Bayer Leverkusen’s ideal scenario is to convince Florian #Wirtz to sign a new contract. His current contract runs until 2027 ✔️



If the 21y/o wants to leave next summer, Leverkusen are determined to sell him abroad and not to FC Bayern.



So far, Man City's interest is the… pic.twitter.com/z8gdv4Sj5J — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 18, 2024

У сезоні-2024/25 гравець провів 10 матчів за Баєр, забив 6 голів та віддав 1 асист. За збірну Німеччини Вірц відіграв 27 поєдинків, забив 4 голи (зокрема два – на домашньому Євро-2024), віддав 5 результативних передач.

Трансферна вартість півзахисника, за даними порталу Transfermarkt, становить 130 мільйонів євро. Його контракт з клубом розрахований до червня 2027 року.

Напередодні Флоріан Вірц зазнав пошкодження під час матчу 4 туру Ліги націй УЄФА проти Нідерландів (1:0).