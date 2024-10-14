Грузія вдома поступилася Албанії, Словаччина дотисла Азербайджан у 4 турі Ліги націй
Сьогодні, 14 жовтня, відбудеться 10 матчів четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Відкривали ігровий день поєдинки у Тбілісі та Баку. У столиці Грузії місцева збірна після поразки від України прагнула реабілітуватися перед фанатами. Албанська команда створила сенсацію та здолала команду Віллі Саньоля. Єдиний гол у матчі на 48 хвилині забив Крістьян Асслані.
У паралельній грі збірна Словаччини зуміла дотиснути Азербайджан. Зауважимо, що переможні голи словаки забили у більшості, оскільки футболіст господарів Емерлі на 70 хвилині отримав другу жовту.
Ліга А
Група 2
21:45 Італія – Ізраїль
21:45 Бельгія – Франція
Група 3
21:45 Німеччина – Нідерланди
21:45 Боснія і Герцеговина – Угорщина
Ліга В
Група 1
Грузія – Албанія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Асслані (48)
21:45 Україна – Чехія
Група 4
21:45 Уельс – Чорногорія
21:45 Ісландія – Туреччина
Ліга C
Група 1
Азербайджан – Словаччина 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – Мамадов (15, авт), 1:1 – Байрамов (38), 1:2 – Гараслін (75), 1:3 – Дюріш (87)
Вилучення: Емерлі (70) – ...
21:45 Естонія – Швеція
Матч Україна – Чехія відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.