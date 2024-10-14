Грузія вдома поступилася Албанії, Словаччина дотисла Азербайджан у 4 турі Ліги націй

Сьогодні, 14 жовтня, відбудеться 10 матчів четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Відкривали ігровий день поєдинки у Тбілісі та Баку. У столиці Грузії місцева збірна після поразки від України прагнула реабілітуватися перед фанатами. Албанська команда створила сенсацію та здолала команду Віллі Саньоля. Єдиний гол у матчі на 48 хвилині забив Крістьян Асслані.

У паралельній грі збірна Словаччини зуміла дотиснути Азербайджан. Зауважимо, що переможні голи словаки забили у більшості, оскільки футболіст господарів Емерлі на 70 хвилині отримав другу жовту.

Інші матчі розпочнуться о 21:45.

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

4 тур, 14 жовтня

Ліга А

Група 2

21:45 Італія – Ізраїль



21:45 Бельгія – Франція

Група 3

21:45 Німеччина – Нідерланди



21:45 Боснія і Герцеговина – Угорщина

Ліга В

Група 1

Грузія – Албанія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Асслані (48)

21:45 Україна – Чехія

Група 4

21:45 Уельс – Чорногорія



21:45 Ісландія – Туреччина

Ліга C

Група 1

Азербайджан – Словаччина 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – Мамадов (15, авт), 1:1 – Байрамов (38), 1:2 – Гараслін (75), 1:3 – Дюріш (87)

Вилучення: Емерлі (70) – ...

21:45 Естонія – Швеція

Матч Україна – Чехія відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.