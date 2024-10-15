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Вірц зазнав пошкодження під час матчу збірної Німеччини

Станіслав Лисак — 15 жовтня, 09:32
Вірц зазнав пошкодження під час матчу збірної Німеччини
IMAGO

Півзахисник Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц зазнав пошкодження під час матчу 4 туру Ліги націй УЄФА проти Нідерландів (1:0).

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Керрі Гау.

У першій половині гри 21-річний футболіст невдало поставив ногу на газон та відчув дискомфорт з колатеральною зв'язкою, по перерві його замінили.

Вірц відправився до Мюнхена, де проведе більш ретельне дослідження травми. Зазначимо, що без хавбека "бундестім" дотисли суперника, здобувши мінімальну перемогу.

У нинішньому сезоні гравець провів 10 матчів за Баєр, забив 6 голів та віддав 1 асист. За збірну Німеччини Вірц відіграв 27 поєдинків, забив 4 голи (зокрема два – на домашньому Євро-2024), віддав 5 результативних передач.

Трансферна вартість півзахисника, за даними порталу Transfermarkt, становить 130 мільйонів євро. Його контракт з клубом розрахований до червня 2027 року.

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