Реал готовий продати своїх зіркових футболістів заради таланта Баєра

Мадридський реал готовий пожертвувати своїми зірковими гравцями заради підписання півзахисника німецького Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, "вершкові" готові продати Вінісіуса Жуніора, Родріго Гоеса або юного таланта Арду Гюлера. Кожен із цих футболістів є важливим для клубу, але Реал може позбутися будь-кого з них заради німецького півзахисника.

У сезоні-2024/25 гравець провів 10 матчів за Баєр, забив 6 голів та віддав 1 асист. За збірну Німеччини Вірц відіграв 27 поєдинків, забив 4 голи (зокрема два – на домашньому Євро-2024), віддав 5 результативних передач.

Трансферна вартість півзахисника, за даними порталу Transfermarkt, становить 130 мільйонів євро. Його контракт з клубом розрахований до червня 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірц входить у сферу інтересів лондонського Арсенала.