Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал готовий продати своїх зіркових футболістів заради таланта Баєра

Андрій Яросименко — 16 жовтня, 12:14
Реал готовий продати своїх зіркових футболістів заради таланта Баєра
IMAGO

Мадридський реал готовий пожертвувати своїми зірковими гравцями заради підписання півзахисника німецького Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, "вершкові" готові продати Вінісіуса Жуніора, Родріго Гоеса або юного таланта Арду Гюлера. Кожен із цих футболістів є важливим для клубу, але Реал може позбутися будь-кого з них заради німецького півзахисника.

У сезоні-2024/25 гравець провів 10 матчів за Баєр, забив 6 голів та віддав 1 асист. За збірну Німеччини Вірц відіграв 27 поєдинків, забив 4 голи (зокрема два – на домашньому Євро-2024), віддав 5 результативних передач.

Трансферна вартість півзахисника, за даними порталу Transfermarkt, становить 130 мільйонів євро. Його контракт з клубом розрахований до червня 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірц входить у сферу інтересів лондонського Арсенала.

Реал Мадрид Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

Реал Мадрид

Романо спростував чутки про завершення кар’єри Алаби
Незабутній дзвінок: Беллінгем здійснив мрію хворої дитини
Стало відомо, як у Реалі відреагували на підозри щодо Мбаппе
Модрич хоче залишитися у Реалі до ЧС-2026
Легенда Реала записався на тренерські курси УЄФА

Останні новини