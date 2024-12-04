Байєр хоче продовжити контракт із основним нападником

Чинний чемпіон Бундесліги Баєр планує укласти новий контракт із нападником Віктором Боніфейсом.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в Х.

Леверкузенці на тлі інтересу до гравця з боку Манчестер Юнайтед хочуть продовжити контракт з нігерійським футболістом до літа 2029, покращивши при цьому фінансові умови.

🚨⚫️🔴 Bayer 04 Leverkusen aim to extend the contract of Victor #Boniface from 2028 to 2029 ✔️



Negotiations are underway. 23 y/o striker set to join the club’s top earners. Also to ensure that he does not already leave the club in the summer.



Manchester United monitoring… pic.twitter.com/L25vfmjumO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 4, 2024

Чинна угода з 23-річним нападником розрахована до кінця сезону 2027/28. Новий контракт зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.

У поточному сезоні Боніфейс є найкращим бомбардиром Баєра в Бундеслізі, на його рахунку 6 голів. У минулому сезоні нападник відзначився 14-ма голами.

Раніше стало відомо, що форвард отримав розрив м'яза стегна і пропустить досить тривалий термін.