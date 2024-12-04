Байєр хоче продовжити контракт із основним нападником
Віктор Боніфейс
bayer04.de
Чинний чемпіон Бундесліги Баєр планує укласти новий контракт із нападником Віктором Боніфейсом.
Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в Х.
Леверкузенці на тлі інтересу до гравця з боку Манчестер Юнайтед хочуть продовжити контракт з нігерійським футболістом до літа 2029, покращивши при цьому фінансові умови.
Чинна угода з 23-річним нападником розрахована до кінця сезону 2027/28. Новий контракт зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.
У поточному сезоні Боніфейс є найкращим бомбардиром Баєра в Бундеслізі, на його рахунку 6 голів. У минулому сезоні нападник відзначився 14-ма голами.
Раніше стало відомо, що форвард отримав розрив м'яза стегна і пропустить досить тривалий термін.