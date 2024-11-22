Баєр мінімум до кінця року втратив свого найкращого форварда

Нападник Баєра Віктор Боніфейс отримав розрив м'яза стегна і пропустить досить тривалий термін.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в X.

Нігерійський форвард узяв участь у матчі проти Руанди в рамках відбору на ЧС-2026, у якому й зазнав важкого ушкодження.

Про приблизну дату повернення футболіста на поле не повідомляється, але цього року він уже точно не допоможе команді Хабі Алонсо.

У поточному сезоні Боніфейс є найкращим бомбардиром Байєра в Бундеслізі, на його рахунку 6 голів. У минулому сезоні нападник відзначився 14-ма голами.

Раніше повідомлялося. що нападник відзначився неймовірною щедрістю, скинувши фанату грошей на картку.