Один з лідерів Баєра потрапив у шортлист МЮ
Віктор Боніфейс
bayer04.de
Нападник Баєра Віктор Боніфейс потрапив у шортлист Манчестер Юнайтед, який взимку планує підсилити атакувальну ланку клубу.
Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в Х.
За його інформацію, нового форварда "червоні дияволи" планують підписати якщо не взимку, то наступного літа.
Контракт 23-річного нігерійця з леверкузенським клубом розрахований до літа 2028 року.
У поточному сезоні Боніфейс є найкращим бомбардиром Байєра в Бундеслізі, на його рахунку 6 голів. У минулому сезоні нападник відзначився 14-ма голами.
Раніше стало відомо, що форвард отримав розрив м'яза стегна і пропустить досить тривалий термін.