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Один з лідерів Баєра потрапив у шортлист МЮ

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 22:14
Один з лідерів Баєра потрапив у шортлист МЮ
Віктор Боніфейс
bayer04.de

Нападник Баєра Віктор Боніфейс потрапив у шортлист Манчестер Юнайтед, який взимку планує підсилити атакувальну ланку клубу.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в Х.

За його інформацію, нового форварда "червоні дияволи" планують підписати якщо не взимку, то наступного літа.

Контракт 23-річного нігерійця з леверкузенським клубом розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні Боніфейс є найкращим бомбардиром Байєра в Бундеслізі, на його рахунку 6 голів. У минулому сезоні нападник відзначився 14-ма голами.

Раніше стало відомо, що форвард отримав розрив м'яза стегна і пропустить досить тривалий термін.

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