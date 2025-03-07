Гідна заміна Ноєру: новачок Баварії отримає більше ігрового часу, вразивши всіх у клубі

Новачок Баварії Йонас Урбіг заслужив відзнаку від керівництва мюнхенського клубу за рахунок свого успішного дебюту.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

21-річний голкіпер вимушено дебютував за "ротен" на початку другого тайму матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра (3:0). Це трапилося через травму Мануеля Ноєра, який дуже активно святкував гол Джамала Мусіали.

За інформацією джерела, боси Баварії дуже високої думки про Урбіга. Воротар з першого дня продемонстрував вражаюче ставлення до справи, не ховався, а одразу шукав контакту з іншими голкіперами.

Зокрема, з Ноєром він знайшов ідеальне поєднання поваги та амбіцій, і відносини між ними вважаються дуже хорошими. Ось чому 38-річний німець готовий поступитися місцем молодому колезі в майбутньому

Спочатку план клубу полягав у тому, щоб Урбіг почав більш-менш регулярно виступати в наступному сезоні. Не планувалося, що він вийде на поле так рано. Але травма Ноєра змінила плани. Очікується, що Йонас буде починати всі майбутні ігри, поки Мануель буде відновлюватися.

Нагадаємо, що Баварія придбала Йонаса Урбіга в січні, заплативши за нього Кельну 7 мільйонів євро. Ще 3 мільйони "козли" зможуть отримати в якості бонусів.

Раніше стало відомо, чи збирається Баварія підписувати майбутніх вільних агентів Мохаммеда Салаха та Вірджила ван Дейка.