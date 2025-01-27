Баварія оголосила про підписання голкіпера молодіжної збірної Німеччини

Баварія підписала голкіпера Кельна та молодіжної збірної Німеччини Йонаса Урбіга.

Про трансфер повідомила пресслужба мюнхенського клубу.

Контракт розрахований до червня до 2029 року. Голкіпер виступатиме за німецький гранд під 40-м номером.

💬 Jonas Urbig: "Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Ich bin stolz, jetzt hier zu sein und freue mich darauf, meine neue Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen." #ServusJonas #FCBayern pic.twitter.com/8aA31vi5PU — FC Bayern München (@FCBayern) January 27, 2025

Раніше повідомлялося, що за перехід 21-річного німця "ротен" заплатять 7 мільйонів євро + 3 мільйони в якості бонусів.

У нинішньому сезоні Йонас Урбіг пропустив 22 голи в 11 матчах, двічі при цьому відстоявши на "нуль". Тransfermarkt оцінює вартість трансферу голкіпера у 3 млн євро.

Раніше Баварія оголосила про підписання 19-річного півзахисника Гоффенгайма Тома Бішофа.