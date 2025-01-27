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Баварія оголосила про підписання голкіпера молодіжної збірної Німеччини

Олексій Мурзак — 27 січня 2025, 21:50
Баварія оголосила про підписання голкіпера молодіжної збірної Німеччини
Йонас Урбіг
Тransfermarkt

Баварія підписала голкіпера Кельна та молодіжної збірної Німеччини Йонаса Урбіга.

Про трансфер повідомила пресслужба мюнхенського клубу.

Контракт розрахований до червня до 2029 року. Голкіпер виступатиме за німецький гранд під 40-м номером.

Раніше повідомлялося, що за перехід 21-річного німця "ротен" заплатять 7 мільйонів євро + 3 мільйони в якості бонусів.

У нинішньому сезоні Йонас Урбіг пропустив 22 голи в 11 матчах, двічі при цьому відстоявши на "нуль". Тransfermarkt оцінює вартість трансферу голкіпера у 3 млн євро.

Раніше Баварія оголосила про підписання 19-річного півзахисника Гоффенгайма Тома Бішофа.

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