Баварія націлилась на трансфер лідера Крістал Пелес

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні центрального захисника Крістал Пелес Марка Гуехі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що спортивний директор Баварії Макс Еберль є великим шанувальником футболіста. Клуб вже провів попередні переговори з представниками гравця.

"Червоні" налаштовані підписати Гуехі влітку наступного року на правах вільного агента. Однак його перехід залежить від ситуації із центральними оборонцями Дайо Упамекано та Кім Мін Чже.

Захисником серйозно цікавляться Ліверпуль та Барселона, також у боротьбу за Гуехі може вступити мадридський Реал. У поточному сезоні в активі 25-річного англійця 12 матчів, в яких він відзначився голом та віддав асист.

Раніше повідомлялося, що Баварія розглядає можливість підписання воротаря Мілана Майка Меньяна.