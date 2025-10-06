Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія націлилась на трансфер лідера Крістал Пелес

Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 20:57
Баварія націлилась на трансфер лідера Крістал Пелес
Марк Гуехі
Крістал Пелес

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні центрального захисника Крістал Пелес Марка Гуехі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що спортивний директор Баварії Макс Еберль є великим шанувальником футболіста. Клуб вже провів попередні переговори з представниками гравця.

"Червоні" налаштовані підписати Гуехі влітку наступного року на правах вільного агента. Однак його перехід залежить від ситуації із центральними оборонцями Дайо Упамекано та Кім Мін Чже.

Захисником серйозно цікавляться Ліверпуль та Барселона, також у боротьбу за Гуехі може вступити мадридський Реал. У поточному сезоні в активі 25-річного англійця 12 матчів, в яких він відзначився голом та віддав асист.

Раніше повідомлялося, що Баварія розглядає можливість підписання воротаря Мілана Майка Меньяна.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Крістал Пелес Футбольні трансфери Баварія Мюнхен

Крістал Пелес

Евертон з Миколенком завдав Крістал Пелес першої поразки в сезоні, Манчестер Сіті закрив 7 тур перемогою над Брентфордом
Миколенко та Довбик – в основі Евертона та Роми на матчі чемпіонатів
ПСЖ Забарного зустрінеться з Ліллем, Миколенко проти кривдника Динамо, Ярмолюк випробує Манчестер Сіті
Сабо: Бражку потрібно заново вчитися грати в футбол, Ярмоленко – на пенсію
Кривдник Динамо у Лізі конференцій хоче продовжити контракт з головним тренером

Останні новини