Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія націлилася на голкіпера Мілана Меньяна

Володимир Варуха — 5 жовтня 2025, 15:08
Баварія націлилася на голкіпера Мілана Меньяна
Меньян
AC Milan

Мюнхенська Баварія розглядає можливість підписання воротаря Мілана Майка Меньяна.

Про це повідомляє видання Fichajes.net.

За даними джерела, керівництво німецького гранда бачить у 30-річному французові потенційну заміну для Мануеля Ноєра, який може покинути клуб після завершення поточного сезону.

Баварія може зробити спробу придбати Меньяна вже під час зимового трансферного вікна 2026 року.

У поточному сезоні Майк Меньян зіграв 6 матчів у складі своєї команди, 4 з яких відстояв на "нуль".

Раніше Ноєр наздогнав Мюллера за кількістю перемог у Бундеслізі.

Баварія Мілан Мануель Ноєр Майк Меньян

Майк Меньян

Рецидив травми: воротар Мілана і збірної Франції вкотре має проблеми зі здоров’ям
Челсі хоче підписати голкіпера Мілана вільним агентом
Мілан знайшов заміну Меньяну в Пармі
Меньян – перший неіталійський капітан Мілана з 1961 року
Один із лідерів Мілана відмовив Галатасараю

Останні новини