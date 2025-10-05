Баварія націлилася на голкіпера Мілана Меньяна

Мюнхенська Баварія розглядає можливість підписання воротаря Мілана Майка Меньяна.

Про це повідомляє видання Fichajes.net.

За даними джерела, керівництво німецького гранда бачить у 30-річному французові потенційну заміну для Мануеля Ноєра, який може покинути клуб після завершення поточного сезону.

Баварія може зробити спробу придбати Меньяна вже під час зимового трансферного вікна 2026 року.

У поточному сезоні Майк Меньян зіграв 6 матчів у складі своєї команди, 4 з яких відстояв на "нуль".

Раніше Ноєр наздогнав Мюллера за кількістю перемог у Бундеслізі.