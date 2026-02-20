Крістал Пелес оштрафовували за банер про власника Ноттінгем Форест Марінакіса
Футбольна асоціація Англії (FA) оштрафувала Крістал Пелес на 50 тисяч фунтів стерлінгів через банер вболівальників із зображенням власника Ноттінгем Форест Евангелоса Марінакіса зі зброєю біля голови півзахисника Моргана Гіббс-Вайта.
Про це повідомив Reuters.
Інцидент стався у серпні під час матчу 2-го туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні "Селгерст Парк", який завершився внічию 1:1. На вивішеному полотні фаната був помічений напис:
"Пан Марінакіс не причетний до шантажу, договірних матчів, наркоторгівлі чи корупції".
Це була перша зустріч команд після того, як Крістал Пелес понизили з Ліги Європи до Ліги конференцій через порушення правил багатоклубної власності УЄФА, внаслідок чого Ноттінгем Форест посів їхнє місце у турнірі.
У заяві FA зазначила, що клуб не зміг забезпечити належну поведінку глядачів і запобігти образливим та провокаційним діям.
"Клуб не забезпечив, щоб його глядачі та/або вболівальники (а також будь-які особи, які позиціонують себе як вболівальники чи прихильники) не поводилися неналежним, образливим, агресивним, принизливим та/або провокативним чином під час цього матчу."
Варто зазначити, що грецький бізнесмен та політик Евангелос Марінакіс, який є засновником провідної судноплавної компанії Capital Maritime & Trading Corp. і володіє клубами Олімпіакос та Ноттінгем Форест, раніше відзначився скандальними висловлюваннями щодо України.
У вересні 2025 року під час саміту Economist Impact у розмові з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном він заявив, що Україна могла б віддати Росії частину своїх територій заради завершення війни.