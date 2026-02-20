Футбольна асоціація Англії (FA) оштрафувала Крістал Пелес на 50 тисяч фунтів стерлінгів через банер вболівальників із зображенням власника Ноттінгем Форест Евангелоса Марінакіса зі зброєю біля голови півзахисника Моргана Гіббс-Вайта.

Про це повідомив Reuters.

Інцидент стався у серпні під час матчу 2-го туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні "Селгерст Парк", який завершився внічию 1:1. На вивішеному полотні фаната був помічений напис:

"Пан Марінакіс не причетний до шантажу, договірних матчів, наркоторгівлі чи корупції".

Це була перша зустріч команд після того, як Крістал Пелес понизили з Ліги Європи до Ліги конференцій через порушення правил багатоклубної власності УЄФА, внаслідок чого Ноттінгем Форест посів їхнє місце у турнірі.

У заяві FA зазначила, що клуб не зміг забезпечити належну поведінку глядачів і запобігти образливим та провокаційним діям.

"Клуб не забезпечив, щоб його глядачі та/або вболівальники (а також будь-які особи, які позиціонують себе як вболівальники чи прихильники) не поводилися неналежним, образливим, агресивним, принизливим та/або провокативним чином під час цього матчу."

Варто зазначити, що грецький бізнесмен та політик Евангелос Марінакіс, який є засновником провідної судноплавної компанії Capital Maritime & Trading Corp. і володіє клубами Олімпіакос та Ноттінгем Форест, раніше відзначився скандальними висловлюваннями щодо України.

У вересні 2025 року під час саміту Economist Impact у розмові з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном він заявив, що Україна могла б віддати Росії частину своїх територій заради завершення війни.