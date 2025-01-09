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Баварія влітку спробує підписати зіркового форварда з чемпіонату Португалії

Олексій Мурзак — 9 січня 2025, 21:50
Баварія влітку спробує підписати зіркового форварда з чемпіонату Португалії
Віктор Дьокереш
Getty Images

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш потрапив до сфери інтересів Баварії.

Про це повідомляє Record.

26-річний шведський форвард входить до списку потенційних підсилень німецького клубу під час літнього трансферного вікна.

Видання зазначає, що німці шукають майбутню заміну англійцю Гаррі Кейну.

Нагадаємо, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Лісабонський клуб також готовий знизити суму відступних у контракті 26-річного гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів.

Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні він забив 31 гол та зробив 6 асистів в 29 матчах за клуб. Віктор також був визнаний найкращим шведським футболістом 2024 року.

Також повідомлялося, що гравцем цікавляться клуби Серії А, серед яких Ювентус та Мілан.

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