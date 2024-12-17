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Дьокереш став найкращим шведським футболістом року

Станіслав Лисак — 17 грудня 2024, 00:56
Дьокереш став найкращим шведським футболістом року
Віктор Дьокереш
Getty Images

Форвард Спортинга Віктор Дьокереш був визнаний найкращим шведським футболістом 2024 року.

Про це повідомляє Шведська футбольна асоціація.

Нападник зумів відзначитися 61 голом у 60 матчах протягом календарного року. Для Дьокереша це перша нагорода шведському гравцю року в кар'єрі.

Рекордну кількість титулів має легендарний форвард Златан Ібрагімович – 12. До цього два роки поспіль найкращим шведом року ставав вінгер Тоттенгема Деян Кулушевскі.

Нагадаємо, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Лісабонський клуб також готовий знизити суму відступних у контракті 26-річного гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні нападник зіграв за "левів" 15 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і зробив 2 асисти.

У трансфері Дьокереша зацікавлені декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги. Основним претендентом є Манчестер Юнайтед, який вже найближчим часом очолить нинішній тренер Спортинга Рубен Аморім.

Також гравцем цікавляться клуби Серії А, серед яких Ювентус та Мілан.

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