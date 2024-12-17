Дьокереш став найкращим шведським футболістом року

Форвард Спортинга Віктор Дьокереш був визнаний найкращим шведським футболістом 2024 року.

Про це повідомляє Шведська футбольна асоціація.

Нападник зумів відзначитися 61 голом у 60 матчах протягом календарного року. Для Дьокереша це перша нагорода шведському гравцю року в кар'єрі.

Рекордну кількість титулів має легендарний форвард Златан Ібрагімович – 12. До цього два роки поспіль найкращим шведом року ставав вінгер Тоттенгема Деян Кулушевскі.

Vinnare av Guldbollen 2024 – Viktor Gyökeres 🏆 pic.twitter.com/ZZ4ZvhG08s — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) December 16, 2024

Нагадаємо, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Лісабонський клуб також готовий знизити суму відступних у контракті 26-річного гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні нападник зіграв за "левів" 15 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і зробив 2 асисти.

У трансфері Дьокереша зацікавлені декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги. Основним претендентом є Манчестер Юнайтед, який вже найближчим часом очолить нинішній тренер Спортинга Рубен Аморім.

Також гравцем цікавляться клуби Серії А, серед яких Ювентус та Мілан.