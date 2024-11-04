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Мілан та Ювентус можуть поборотися за лідера Спортинга

Станіслав Лисак — 4 листопада, 09:26
Мілан та Ювентус можуть поборотися за лідера Спортинга
ФК Спортинг

Італійські гранди Мілан та Ювентус зацікавлені у трансфері нападника лісабонського Спортинга Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє видання Corriere dello Sport.

26-річний гравець збірної Швеції має пункт у контракті про можливий викуп за 100 млн євро, однак Дьокереш та Спортинг домовилися, що футболіст зможе покинути клуб влітку за 60-70 млн.

Окрім італійських команд інтерес до шведа проявляють і команди з Англії, зокрема Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед, який з 11 листопада очолюватиме нинішній тренер Спортинга Рубен Аморім.

Нинішній контракт Віктора Дьокереша зі Спортингом розрахований до 2028 року. У цьому сезоні шведський форвард провів 16 матчів за "левів" в усіх турнірах, забив 20 голів та віддав 4 асисти.

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