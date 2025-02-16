Баварія готова викласти 140 млн євро за півзахисника Баєра

Баварія влітку спробує підписати півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Про умови угоди поки не розголошується. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 21-річного гравця в 140 мільйонів євро.

Контракт Вірца з "фармацевтами" розрахований до літа 2027 року. Востаннє сторони продовжували його у липні 2022 року.

У поточному сезоні на рахунку півзахисника 15 голів і 12 асистів у 35 матчах у всіх турнірах.

Раніше почесний президент Баварії Улі Генесс підтвердив, що клуб націлився на трансфер гравця, однак шанси підписати його оцінює лише в 10%.