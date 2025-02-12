Баварія націлилась на трансфер лідера Баєра

Почесний президент Баварії Улі Генесс заявив, що клуб націлився на трансфер атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Цитує функціонера Фабріціо Романо.

"Ми хочемо підписати Флоріана Вірца. Є три сторони, які беруть участь у переговорах... у нього все ще є довгостроковий контракт у Леверкузені. Я бачу шанси на рівні 10%", – сказав Генесс.

У сезоні-2024/25 Вірц зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 11 результативних передач.

Портал Tranfermarkt оцінює хавбека у 140 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що помічник головного тренера збірної Німеччини може очолити "фармацевтів" наступного літа.