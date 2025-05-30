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Аллегрі заблокував продажу однієї з зірок Мілана

Олег Дідух — 30 травня 2025, 10:46
Аллегрі заблокував продажу однієї з зірок Мілана
Рафаел Леау
Getty Images

Вінгер збірної Португалії Рафаел Леау залишиться в Мілані через призначення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера.

Про це повідомляє MilanNews.

Ще зовсім недавно відхід Леау з Мілана влітку поточного року здавався цілком імовірним. На гравця претендував цілий ряд європейських топклубів на чолі з Баварією.

Проте Аллегрі бачить Леау центральною фігурою свого проєкту, про що вже повідомив португальцеві у телефонній розмові. Збереження вінгера було обов’язковою умовою тренера для того, щоби він погодився очолити Мілан.

У поточному сезоні на рахунку Леау 12 голів і 13 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах. Контракт вінгера з Міланом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

Мілан Массіміліано Аллегрі Рафаель Леау

Массіміліано Аллегрі

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