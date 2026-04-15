Реал забив свій найшвидший гол у Лізі чемпіонів, водночас для Баварії він став найранішим

Олексій Мурзак — 15 квітня 2026, 22:48
У середу, 15 квітня, Баварія приймає Реал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Вже на 35-й секунді зустрічі рахунок відкрив півзахисник мадридського клубу Арда Гюлер.

Це взяття воріт стало найшвидшим для "вершкових" у матчі Ліги чемпіонів, після голу Гарета Бейла проти Легії (57 секунда у листопаді 2016 року).

Водночас для Баварії він став найранішим пропущеним після голу Рафіньї за Барселону (55 секунда у жовтні 2024 року).

Нагадаємо, "Чемпіон" проводить текстову трансляцію поєдинку.

Напередодні ПСЖ та Атлетико стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів.

