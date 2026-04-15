Реал забив свій найшвидший гол у Лізі чемпіонів, водночас для Баварії він став найранішим

У середу, 15 квітня, Баварія приймає Реал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Вже на 35-й секунді зустрічі рахунок відкрив півзахисник мадридського клубу Арда Гюлер.

Це взяття воріт стало найшвидшим для "вершкових" у матчі Ліги чемпіонів, після голу Гарета Бейла проти Легії (57 секунда у листопаді 2016 року).

Водночас для Баварії він став найранішим пропущеним після голу Рафіньї за Барселону (55 секунда у жовтні 2024 року).

Arda Güler's goal after 35 seconds is the fastest scored by Real Madrid in a Champions League game, after Gareth Bale's vs Legia Warsaw (57 secs in Nov 2016).



It is also the earliest Bayern Munich have conceded after Raphinha for Barcelona (55 secs in Oct 2024).

Напередодні ПСЖ та Атлетико стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів.