Арсенал – Спортинг: пряма LIVE-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 15 квітня, лондонський Арсенал зустрінеться з лісабонським Спортингом у межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч відбудеться на на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Арсенал, ймовірність звитяги якої оцінюється коефіцієнтом 1,58. Натомість Спортинг є явним аутсайдером, маючи кеф 6,33 на перемогу в матчі та 10,00 на прохід у наступну стадію.

Нагадаємо, в першому матчі Арсенал вирвав виїзну перемогу над Спортингом з рахунком 1:0.

