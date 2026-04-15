Баварія – Реал: пряма LIVE-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 15 квітня, мюнхенська Баварія прийматиме мадридський Реал у межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч відбудеться на на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу мають господарів, ймовірність звитяги Баварії оцінюється коефіцієнтом 1,57. Реал є аутсайдером, як у матчі-відповіді – 4,50, так і на загальний прохід – 5,75.

Нагадаємо, що в першій грі підопічні Венсана Компані здобули перемогу в Мадриді з рахунком 2:1.

