Тренер ПСЖ порівняв поєдинок проти Баварії з тенісною класикою, згадавши Надаля

Наставник ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Його слова передає L'Équipe.

Іспанець підкреслив, що команда зосереджена лише на перемозі й не збирається захищати результат першої гри, в якій його підопічні тріумфували з рахунком 5:4.

"Те, на що ми завжди звертаємо увагу як тренери, – це різниця між першим і другим матчем, адже результат першої гри вже є. Але в цьому випадку я не можу сказати, що щось буде інакше: жодна з команд не визнає, що інша може бути кращою, і це може знову зробити матч веселим. Ми завжди прагнемо грати краще, покращуватися. Команда, яка поступається в рахунку, хоче змінити перебіг гри, намагається виграти, але в нас така сама ціль, як і в усіх виїзних матчах: нам не потрібно захищати результат, адже наша мета – перемагати. Це виклик, але ми задоволені своїми виступами цього сезону, особливо на виїзді", – сказав Енріке.

Фахівець переконаний, що це буде матч найвищого рівня між двома найкращими командами Європи. Він налаштований тріумфувати в ньому та порівняв цю дуель із тенісною класикою.

"Рафа Надаль казав, що суперництво з Федерером і Джоковичем було для нього мотивацією, допомогло йому стати кращим. Так само і з Баварією: ми відчуваємо до них повагу, але це для нас стимул показати свій найкращий рівень – у неймовірній атмосфері проти виняткової команди", – заявив іспанець.

Нагадаємо, що матч відбудеться 6 травня у Мюнхені. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.