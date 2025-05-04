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Будківський завдяки "привозу" голкіпера ЛНЗ забив свій 50-й гол в УПЛ

Олексій Погорелов — 4 травня 2025, 17:45
Пилип Будківський
Пилип Будківський
ФК Зоря Луганськ

Капітан Зорі Пилип Будківський відзначився ювілейним 50-м голом в межах Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

Ця видатна в кар'єрі 33-річного нападника подія відбулася у матчі 27 туру проти ЛНЗ (1:1). На 61-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь клубу з Черкас, "чорно-білі" запресингували голкіпера Євегна Кучеренка.

Воротар припустився помилки, віддавши пас на Петара Мічіна, Хавбек Зорі в свою чергу увійшов до штрафної та покотив м'яч під удар Будківському, який не схибив з вигідної позиції. Цей гол став для Пилипа вже 50-м в межах УПЛ. 

Більше того, згідно з джерелом, Зоря вперше в межах чемпіонату України не програла ЛНЗ, до цього тричі зазнавши поразки в трьох попередніх зустрічах.

Нагадаємо, що після матчу між ЛНЗ та Зорею відбувся поєдинок двох команд, які продовжують вести боротьбу за виживання – Колос грав з Ворсклою.

Раніше стало відомо, з ким веде переговори Шахтар щодо роботи на посаді головного тренера команди.

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