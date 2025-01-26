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Баварія погодила трансфер воротаря молодіжної збірної Німеччини

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 22:05
Баварія погодила трансфер воротаря молодіжної збірної Німеччини
Йонас Урбіг
Instagram Йонаса Урбіга

Баварія домовилися про придбання голкіпераКельна та молодіжної збірної Німеччини Йонаса Урбіга.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За перехід 21-річного німця "ротен" заплатять 7 мільйонів євро + 3 мільйони в якості бонусів. Контракт, ймовірно, буде рорахований до літа 2030 року.

Очікується, що він з'явиться у заявці нової команди на гру проти Гольштайн Кіля у Бундеслізі, яка відбудеться 1 лютого.

Тиждень тому Кельн відхилив другу пропозицію Баварії щодо Урбіга. Але таємна зустріч клубів цього тижня була вирішальним фактором, яка допомогла їм досягти згоди.

У нинішньому сезоні Йонас Урбіг пропустив 22 голи в 11 матчах, двічі при цьому відстоявши на "нуль".

Нагадаємо, що вчора Баварія обіграла Фрайбург та збільшила свою перевагу над Баєром, який не зміг втримати перемогу в поєдинку з РБ Лейпцигом.

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