Баварія погодила трансфер воротаря молодіжної збірної Німеччини

Баварія домовилися про придбання голкіпераКельна та молодіжної збірної Німеччини Йонаса Урбіга.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За перехід 21-річного німця "ротен" заплатять 7 мільйонів євро + 3 мільйони в якості бонусів. Контракт, ймовірно, буде рорахований до літа 2030 року.

Очікується, що він з'явиться у заявці нової команди на гру проти Гольштайн Кіля у Бундеслізі, яка відбудеться 1 лютого.

Тиждень тому Кельн відхилив другу пропозицію Баварії щодо Урбіга. Але таємна зустріч клубів цього тижня була вирішальним фактором, яка допомогла їм досягти згоди.

У нинішньому сезоні Йонас Урбіг пропустив 22 голи в 11 матчах, двічі при цьому відстоявши на "нуль".

Нагадаємо, що вчора Баварія обіграла Фрайбург та збільшила свою перевагу над Баєром, який не зміг втримати перемогу в поєдинку з РБ Лейпцигом.