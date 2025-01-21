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Баварія підписала 19-річного таланта Гоффенгайма

Олександр Булава — 21 січня 2025, 16:55
Том Бішоф підписав контракт з Баварією
Том Бішоф
Баварія

Мюнхенська Баварія оголосила про підписання 19-річного півзахисника Гоффенгайма Тома Бішофа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбудеться влітку на правах вільного агента. Гравець підписав угоду до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Бішоф відзначився двома голами й трьома асистами за Гоффенгайм у 23 матчах сезону. Transfermarkt оцінює його у 12 млн євро.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія наблизилася до продовження контракту з Джамалом Мусіалою, який все ж вмовив клуб прописати в новій угоді суму відступних.

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