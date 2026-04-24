Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини
У четвер, 23 квітня, відбувся другий півфінальний матч Кубку Німеччини з футболу сезону-2025/26, у якому Штутгарт вдома переграв Фрайбург.
Зустріч завершилась з рахунком 2:1.
Гостей вперед вивів півзахисник Максимільян Еггештайн на 28-й хвилині гри. "Шваби" відновили рівновагу після влучного удару Деніза Ундава у другій половині гри, і як виявилось перевів гру в овертайм.
Перемогу Штутгарту на 119-й хвилині гри приніс Тьягу Томас, який ефектно замкнув подачу з флангу.
Кубок Німеччини з футболу-2025/26
1/2 фіналу, 23 квітня
Штутгарт – Фрайбург 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 28 Еггештайн, 1:1 – 70 Ундав, 2:1 – 119 Томас
У фіналі Штутгарт зустрінеться з Баварією, яка напередодні на виїзді переграла Баєр.
Напередодні мюнхенський клуб достроково став чемпіоном Бундесліги сезону-2025/26.