Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини

У четвер, 23 квітня, відбувся другий півфінальний матч Кубку Німеччини з футболу сезону-2025/26, у якому Штутгарт вдома переграв Фрайбург.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Гостей вперед вивів півзахисник Максимільян Еггештайн на 28-й хвилині гри. "Шваби" відновили рівновагу після влучного удару Деніза Ундава у другій половині гри, і як виявилось перевів гру в овертайм.

Перемогу Штутгарту на 119-й хвилині гри приніс Тьягу Томас, який ефектно замкнув подачу з флангу.

Голи: 0:1 – 28 Еггештайн, 1:1 – 70 Ундав, 2:1 – 119 Томас

У фіналі Штутгарт зустрінеться з Баварією, яка напередодні на виїзді переграла Баєр.

Напередодні мюнхенський клуб достроково став чемпіоном Бундесліги сезону-2025/26.