Баварія з дублем Кейна здолала Айнтрахт, Баєр зазнав поразки від Уніон Берліна у 23 турі Бундесліги

Сьогодні, 21 лютого, продовжився 23-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Баварія у результативному поєдинку здобула перемогу над Айнтрахтом завдяки дублю Гаррі Кейна. Аугсбург вирвав перемогу над Вольфсбургом завдяки голу Реджбечая у компенсований час.

Кельн і Гоффенгайм також розписали мирову, обмінявшись голами в обох таймах. Уніон Берлін мінімально обіграв Баєр завдяки єдиному голу Рані Хедіри у першій половині зустрічі.

Далі о 19:30 футбольний день в Німеччині завершить Боруссія Дортмунд та РБ Лейпциг.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

23 тур, 21 лютого

Баварія Мюнхен – Айнтрахт Франкфурт 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Павлович, 2:0 – 20 Кейн, 3:0 – 68 Кейн, 3:1 – 77 Буркгардт (пенальті), 3:2 – 86 Калімуендо

Вольфсбург – Аугсбург 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Герхардт, 1:1 – 59 Рібейру, 2:1 – 70 Сюгай, 2:2 – 87 Грегорич (пенальті), 2:3 – 90+3 Реджебечай

Кельн – Гоффенгайм 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Ахе, 1:1 – 45 Кабак, 1:2 – 60 Крамарич, 2:2 – 63 Ель-Мала

Уніон Берлін – Баєр Леверкузен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Хедіра

Нагадаємо, у статовому матчі цього туру Вієйра допоміг Гамбургу врятуватися від поразки Майнцу.