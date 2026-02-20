Вієйра допоміг Гамбургу врятуватися від поразки Майнцу в Бундеслізі

Сьогодні, 20 лютого, відбувся стартовий матч 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, в якому Майнц приймав Гамбург.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Наприкінці першого тайму господарі вийшли вперед зусиллями Амірі, однак Гамбург зумів відігратися у середині другої 45-хвилинки – рятівний гол забив Вієйра.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

23 тур, 20 лютого

Майнц – Гамбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Амірі, 1:1 – 64 Вієйра

Такий результат дозволив Майнцу тимчасово обійти Боруссію Менхенгладбах та піднятися на 13 сходинку, однак у суперника ще гра в запасі. Гамбург жепродовжує йти на 9 місці.

