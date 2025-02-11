УЄФА заборонив Баварії грати в домашній формі у Лізі чемпіонів

УЄФА заборонив мюнхенській Баварії використовувати червоні футболки на матчах Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Talksport.

Попри те, що клубні кольори наступного суперника німецького колективу Селтіка зелені, підопічні Компані не зможуть грати у домашній формі.

Річ у тому, що футбольний союз вважає, що домашня форма сезону-2024/25 не забезпечує достатнього контрасту для вболівальників.

Втім, "Рекордмайстер" все ж зможуть використовувати червоне екіпірування, якщо змінять кольори ігрових номерів.

Нагадаємо, поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Селтіком відбудеться завтра, 12 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "червоні" розпочали переговори щодо нового контракту з основним центрбеком.