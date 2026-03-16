Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олексій Мурзак — 16 березня 2026, 19:50
Реал готовий викласти космічну суму за вінгера Баварії
Майкл Олісе
Getty Images

Реал серйозно цікавиться у підписанні вінгера Баварії Майкла Олісе.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, президент мадридців Флорентіно Перес високо оцінює ігрові якості француза і готовий запропонувати за нього 160 мільйонів євро.

Водночас мюнхенці наразі не планують відпускати свого лідера найближчим літом.

Олісе проводить у Баварії вже другий сезон, за цей час він записав на свій рахунок 35 голів та 50 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал планує у наступне трансферне вікно посилити три лінії на футбольному полі – захист, півзахист та атаку. "Вершкові" хочуть підписати одразу шість футболістів

Реал Мадрид Футбольні трансфери Майкл Олісе Баварія Мюнхен

