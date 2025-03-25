Баварія знайшла заміну Кейну в Штутгарті

Мюнхенська Баварія стежить за нападником Штутгарта Ніком Вольтемаде.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

23-річний німецький форвард розглядається потенційною заміною для Гаррі Кейна, який може покинути клуб влітку.

Вольтемаде став гравцем Штутгарта влітку минулого року, коли перейшов з Вердера. Його контаркт розрахований до літа 2028 року та не передбачає клаусули.

У поточному сезоні на його рахунку 12 голів і 3 асисти у 24 матчах. Transfermarkt оцінює його вартість у 7,5 мільйонів євро.

Також зазначається, що ще одним варіантом для Баварії є Йонатан Буркард з Майнца.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн може влітку 2025 року повернутися в АПЛ.