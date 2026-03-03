У Баварії оцінили реальність продовження контракту з Кейном

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився про можливе продовження співпраці з англійський нападником Гаррі Кейном.

Його слова цитує Bild.

Чинний контракт 32-річного футболіста з мюнхенським грандом розрахований до кінця червня 2027 року.

"Пункт про викуп, який потрібно було активувати до кінця січня, не спрацював. Це була перша умова. Гаррі та його сім'я почуваються в Мюнхені дуже комфортно. Ми цим задоволені, і це створює найкращі умови для подальших переговорів", – сказав представник керівництва Баварії.

Кейн виступає за німецький клуб із літа 2023-го. Відтоді Гаррі провів за Баварію 133 матчі, у яких відзначився 130 голами та 31 асистом.

У складі мюнхенського колективу англійський форвард отримав Золоту бутсу у сезоні-2023/24 (36 м'ячів). Також став чемпіоном Бундесліги (2023/24) та володарем Суперкубку Німеччини (2024/25).

Раніше повідомлялося, що Барселона готова активувати клаусулу Кейна, у якому вбачає ідеальну заміну польському форварду Роберту Левандовському, який може покинути "блаугранас".

Сам Кейн відреагував на інформацію про ймовірний переїзд в Іспанію. За його словами, з ним ніхто не контактував щодо потенційного трансферу. Кейн зазначав, що почувається щасливим від виступів за Баварію.