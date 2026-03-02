Баварія готує новий контракт для Кейна

Мюнхенська Баварія розпочала переговори з англійським нападником Гаррі Кейном щодо нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після досягнення згоди щодо нової угоди із захисником Дайо Упамекано німецький колектив націлився на пролонгацію контракту з англійським форвардом.

Баварія зацікавлена у збереженні Кейна як ключової частини проєкту. Сторони вже перебувають у контакті з метою узгодження фінансових та персональних умов потенційної нової угоди.

Нагадаємо, що Гаррі виступає за Баварію з літа 2023-го. До цього грав виключно у рідній Англії. У поточному сезоні в його активі 44 голи та 5 асистів у 36 матчах за клуб в усіх турнірах.

Контракт англійця розрахований до кінця червня 2027-го.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова активувати клаусулу Кейна, у якому вбачає ідеальну заміну польському форварду Роберту Левандовському, який може покинути "блаугранас". Сам англійський футболіст відреагував на інформацію про ймовірний переїзд у Каталонію. За його словами, з ним ніхто не контактував щодо потенційного трансферу. Кейн зазначав, що почувається щасливим від виступів за Баварію.