Баварія націлилась на підписання капітана Ліверпуля
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк влітку може покинути клуб на права вільного агента.
Про це повідомляє Fichajes.
Контракт 33-річного капітана "червоних" закінчується в червні й на цей час не було значного прогресу щодо можливого продовження. Тим часом у Німеччині вже почали готувати трансфер.
Баварія готова підписати нідерландського гравця як вільного агента наступного літа. У Мюнхені бачать у ван Дейку унікальну можливість зміцнити свій захист гравцем з досвідом, лідерством і перевіреною якістю, не витрачаючи велику суму за трансфер.
У поточному сезоні на його рахунку 44 матчі Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 5 голів та одну результативну передачу.
На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 13-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала.
Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Баварію покине Томас Мюллер.