Баварія готова поборотися за Фодена на тлі можливих санкцій проти Манчестер Сіті

Баварія розглядає можливість підписання півзахисника Філа Фодена, якщо наслідки справи про фінансові порушення Манчестер Сіті змусять англійський клуб продавати своїх лідерів.

Про це повідомляє TEAMTalk.

За інформацією джерела, мюнхенці стежать за ситуацією навколо 26-річного гравця збірної Англії та готові діяти, якщо він стане доступним для трансферу.

У його запрошенні зацікавлений головний тренер Баварії Венсан Компані, який раніше грав разом із Фоденом за Манчестер Сіті.

Раніше можливість підписання Фодена також вивчали Арсенал, Челсі та Тоттенгем.

Напередодні також повідомлялося, що голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може покинути Манчестер Сіті у зв'язку з останніми проблемами клубу.

Нагадаємо, незалежна комісія встановила, що клуб використовував фіктивні комерційні угоди для завищення доходів і заниження витрат на понад 900 мільйонів фунтів. Манчестер Сіті заперечує порушення та має намір оскаржити рішення.