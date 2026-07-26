Неймар після ЧС-2026 повернувся до Сантоса та оформив дубль у чемпіонаті Бразилії

Бразильський нападник Сантоса Неймар провів перший матч за клуб після повернення з чемпіонату світу-2026.

Форвард відзначився дублем у матчі 20-го туру чемпіонату Бразилії проти Шапекоенсе (2:2). Неймар відкрив рахунок на 36-й хвилині, а на 89-й реалізував пенальті.

Цей поєдинок став першим для 34-річного нападника у складі Сантоса після виступів за збірну Бразилії на ЧС-2026. Раніше Неймар не потрапляв до заявки на матч Кубка Судамерикана проти УСВ (4:1) та поєдинок чемпіонату Бразилії з Ботафоґу (1:2).

У поточному сезоні бразильської першості форвард забив шість голів і віддав дві результативні передачі. Сантос із 22 очками посідає 14-те місце в турнірній таблиці.

На чемпіонаті світу-2026 Неймар провів два матчі за збірну Бразилії: 14 хвилин проти Шотландії (3:0) на груповому етапі та 23 хвилини у грі 1/8 фіналу проти Норвегії (1:2). У поєдинку з норвежцями він реалізував пенальті на останніх хвилинах.

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Бразилія вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись Норвегії. Після цієї гри Неймар ухвалив рішення завершити кар'єру в національній збірній.