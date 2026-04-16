Компані висловився про другу перемогу над Реалом в ЛЧ: Ми постійно відчували, що можемо забити

Головний наставник мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився емоціями після другої поспіль перемоги над мадридським Реалом (4:3) та виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

Його слова передає Yahoo.

Сумарний рахунок протистояння – 6:4 на користь клубу з Бундесліги.

"Це була дуже емоційна гра. У нас було багато володіння м'ячем, і ми постійно відчували, що можемо забити. Але Реал – це Реал. Вони завжди становлять загрозу. Хлопці сьогодні були ментально сильними, щоб відновлюватися після невдач. Фанати також допомогли нам. Ми залишалися спокійними і завжди відчували, що наш момент настане. Такі моменти ти заробляєш протягом сезону, працюючи над цим знову і знову", – сказав Компані.

Тренер німецького гранда зазначив, що для нього було важливо, щоб його гравці вийшли на поле без відчуття страху. З цим завданням вони впоралися відмінно.

Відзначимо, що у паралельному чвертьфіналі Арсенал розписав нульову нічию з лісабонським Спортингом, але пробився до 1/2 фіналу ЛЧ завдяки мінімальній перемозі у першому матчі 1:0.

У півфінальному раунді Ліги чемпіонів-2025/26 французький ПСЖ зіграє проти мюнхенської Баварії (28 квітня та 6 травня), а Атлетико Мадрид зустрінеться з лондонським Арсеналом (29 квітня та 5 травня).

Раніше головний наставник Реала Альваро Арбелоа прокоментував чергову поразку своєї команди та виліт із турніру.