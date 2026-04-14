Це щось особливе: Компані – про першу жінку-тренерку в історїї 5 провідних європейських ліг

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані підтримав Марі-Луїзу Ету, яка напередодні очолила основну чоловічу команду берлінського Уніона, зазначивши, що це відкриває нові можливості для дівчат у футболі.

Його слова передає Reuters.

"Я справді дуже радий призначенню Ети. Я вважаю, що це ключові моменти. Легко звести їх до мінімуму і сказати: "Вона просто тренер, як і всі інші, і ми маємо ставитися до неї як до колеги". Але, зрештою, це щось особливе.

Це відкриває багато можливостей для маленьких дівчаток, які зараз грають у футбол і думають: "Я можу тренувати де завгодно, зробити справжню кар'єру і досягти успіху". Ці історії дуже важливі. Я бажаю їй усього найкращого, і єдине, чого я бажаю, щоб до неї ставилися не як до чоловіка, а були терплячими, бо в тренерській роботі бракує терпіння на рівні керівництва".