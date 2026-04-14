Це щось особливе: Компані – про першу жінку-тренерку в історїї 5 провідних європейських ліг
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані підтримав Марі-Луїзу Ету, яка напередодні очолила основну чоловічу команду берлінського Уніона, зазначивши, що це відкриває нові можливості для дівчат у футболі.
Його слова передає Reuters.
"Я справді дуже радий призначенню Ети. Я вважаю, що це ключові моменти. Легко звести їх до мінімуму і сказати: "Вона просто тренер, як і всі інші, і ми маємо ставитися до неї як до колеги". Але, зрештою, це щось особливе.
Це відкриває багато можливостей для маленьких дівчаток, які зараз грають у футбол і думають: "Я можу тренувати де завгодно, зробити справжню кар'єру і досягти успіху". Ці історії дуже важливі. Я бажаю їй усього найкращого, і єдине, чого я бажаю, щоб до неї ставилися не як до чоловіка, а були терплячими, бо в тренерській роботі бракує терпіння на рівні керівництва".
Нагадаємо, 12 квітня 2026 року, через результати другої половини сезону берлінський клуб звільнив головного тренера команди Штеффена Баумгарта та призначив на його місце 34-річну Марі-Луїзу Ету. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії німецької Бундесліги та загалом 5 провідних європейських ліг.