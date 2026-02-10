Українська правда
Батагов втретє поспіль потрапив у символічну збірну туру турецької Суперліги

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 11:21
Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов вчергове потрапив у символічну збірну туру турецького Суперліги за версією статистичного порталу SofaScore.

У 21-му турі Трабзонспор розгромив на виїзді Самсунспор 3:0. Батагов вийшов на поле із перших секунд та відіграв повний матч. За свою гру Арсеній отримав оцінку 8.2.

Team of the Week provided by Sofascore

Відзначимо, що українець вже втретє поспіль потрапляє до команди туру. За поєдинки проти Касимпаша (19-й) та Антальяспора (20-й) Батагов отримав 8.0 та 7.8 бала відповідно.

У поточному сезоні-2025/26 український центрбек вже взяв участь у 25 поєдинках, у яких забив гол та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться англійський Борнмут та турецький Галатасарай. Контракт українця з Трабзонспором розрахований до кінця червня 2028-го. Також є можливість пролонгації співпраці ще на рік.

Клуб Батагова та Олександра Зубкова після 21 туру замикає трійку лідерів турецької Суперліги, набравши 45 очок. Відставання від лідера, яким є Галатасарай, складає 7 пунктів.

У суботу, 14 лютого, Трабзонспор зіграє свій наступний матч. Суперником буде Фенербахче. Початок зустрічі – о 19:00 (за київським часом).

