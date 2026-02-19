Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор та Фенербахче запланували обмін за участю українського гравця – ЗМІ

Олексій Мурзак — 19 лютого 2026, 17:03
Трабзонспор та Фенербахче запланували обмін за участю українського гравця – ЗМІ
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може стати гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, президенти обох клубів досягли принципової згоди щодо обміну гравцями: у зворотному напрямку до Трабзонспора перебереться вінгер "канарок" Огуз Айдин.

Угода відбудеться після закінчення поточного сезону.

Нагадаємо, Батагов втретє поспіль потрапив у символічну збірну туру турецької Суперліги.

У поточному сезоні-2025/26 український центрбек вже взяв участь у 25 поєдинках, у яких забив гол та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться англійський Борнмут та турецький Галатасарай. Контракт українця з Трабзонспором розрахований до кінця червня 2028-го. Також є можливість пролонгації співпраці ще на рік.

Арсеній Батагов

Арсеній Батагов

Батагов втретє поспіль потрапив у символічну збірну туру турецької Суперліги
Український футболіст вдруге поспіль потрапив до символічної збірної тижня турецької Суперліги
Реброву радять викликати на матчі плейоф ЧС гравця, за яким стежить клуб АПЛ
Зубков та Батагов потрапили до збірної туру Суперліги Туреччини
Турецький гранд може перехопити Батагова у Борнмута

Останні новини