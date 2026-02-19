Трабзонспор та Фенербахче запланували обмін за участю українського гравця – ЗМІ

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може стати гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, президенти обох клубів досягли принципової згоди щодо обміну гравцями: у зворотному напрямку до Трабзонспора перебереться вінгер "канарок" Огуз Айдин.

Угода відбудеться після закінчення поточного сезону.

Нагадаємо, Батагов втретє поспіль потрапив у символічну збірну туру турецької Суперліги.

У поточному сезоні-2025/26 український центрбек вже взяв участь у 25 поєдинках, у яких забив гол та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться англійський Борнмут та турецький Галатасарай. Контракт українця з Трабзонспором розрахований до кінця червня 2028-го. Також є можливість пролонгації співпраці ще на рік.