Український захисник уникнув хірургічного втручання у зв'язку з отриманою травмою

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов пройшов повторні обстеження у зв'язку з ушкодженням, через яке вже пропустив три тижні.

Про це повідомляє 61saat.

За інформацією видання, найгірший прогноз, а саме хірургічне втручання, гравцю не знадобиться.

Водночас малоймовірно, що захисник буде готовий до матчу проти Галатасарая, який відбудеться 4 квітня. Очікується, що він проведе контрольні тести протягом тижня.

Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора гравець зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.