Український легіонер Трабзонспора отримав травму

Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму та пропустить декілька наступних матчів команди.

Про це повідомляє Gunebakis.

Українець пошкодив верхній лівий внутрішній м'яз тане зможе допомогти "бордово-синім" у наступних трьох поєдинках.

У сезоні-2024/25 Батагов зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що футболіст виступає у Туреччині з літа 2024 року, перебравшись із Зорі.

Нагадаємо, взимку клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова.

Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до центрбека Динамо Київ.